Accoltellamento in pieno giorno nel cuore di Albenga: indagano i carabinieri

Un uomo è rimasto ferito in seguito a un diverbio con un’altra persona: è accaduto in pieno giorno, intorno alle 12.30 odierne ad Albenga, in piazza del Popolo.

Secondo le prime informazioni, due stranieri hanno litigato per futili motivi, quando uno dei due uomini ha estratto un coltello e colpito l’avversario.

Il ferito, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’automedica, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall’ambulanza della Croce Rossa di Loano.