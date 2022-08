"Hanno rubato la mia gatta": l'appello loanese per rintracciare Birba

"Una signora ha appena portato via il mio gatto in via Meceti. È una gatta persiana nera, chi sa qualcosa per favore mi faccia sapere". È questo l'appello pubblicato ieri sera via social (e divenuto virale in breve tempo) da Rosanna Ventre, loanese, che ha voluto così denunciare il furto del suo animale avvenuto nei pressi della propria abitazione.