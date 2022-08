Si spacciano per emissari del Liceo Issel di Finale raccogliendo fondi. L'istituto: "Nulla a che fare con noi"

"In seguito alle segnalazioni ricevute negli ultimi giorni dalla segreteria del Liceo Issel, relative alla richiesta di donazioni destinate al Liceo stesso e avanzate da persone sconosciute e del tutto estranee alle attività della scuola, si comunica che il Liceo Issel non ha attivato nessuna raccolta fondi, tantomeno con le modalità segnalate, ossia attraverso vendita a privati di calendari". Si apre con queste parole la nota stampa diffusa dall'istituto finalese relativa alla denuncia di un'illecita raccolta fondi a beneficio del Liceo.

"Si segnala, altresì, che l’unico modo a disposizione dei privati per finanziare le attività del Liceo è attraverso erogazioni liberali, avvenute tramite versamento tracciabile - prosegue la nota - In caso di dubbi, si invita l’utenza a contattare la segreteria del Liceo, in orario di ufficio, e a segnalare eventuali illeciti alle forze dell’ordine".