Fa retromarcia con l'auto e colpisce bimbo di 8 anni: trasportato in codice rosso al Santa Corona

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 9.00 per un investimento pedonale avvenuto a Loano in via dei Pusei.

Secondo le prime frammentarie informazioni una mamma a bordo della sua auto intenta nelle operazioni di retromarcia, avrebbe inavvertitamente colpito il figlio di 8 anni.

Immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce Rossa di Loano e dell'automedica del 118.

Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni fortunatamente non destano particolare preoccupazione.