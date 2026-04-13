Addio a Monica Zunino, parrucchiera stimata e molto conosciuta tra Cairo e Dego

Cairo Montenotte e Dego piangono la scomparsa di Monica Zunino, venuta a mancare all’età di 51 anni. Una notizia che ha suscitato profonda commozione nelle due comunità della Val Bormida, dove Monica era molto conosciuta e stimata sia per la sua attività professionale sia per il suo impegno nella vita sociale del territorio.

Per anni aveva gestito un negozio di parrucchiera in corso XXV Aprile a Cairo Montenotte, diventando un punto di riferimento per tante clienti che ne apprezzavano la professionalità, la disponibilità e il carattere solare.

Abitava a Dego, paese al quale era profondamente legata. Donna grintosa e coraggiosa, Monica era una persona simpatica, sempre pronta a dare una mano. Quando poteva, infatti, partecipava con entusiasmo alle iniziative della pro loco, offrendo il proprio aiuto durante le feste e gli eventi del paese, contribuendo con il suo spirito collaborativo e il suo sorriso.

I funerali si terranno martedì 14 aprile alle ore 15.30 nella chiesa "Sant’Ambrogio" di Dego, con successiva tumulazione presso il cimitero dei Porri. Il rosario sarà recitato questa sera, lunedì 13 aprile, alle ore 20.30, nella stessa parrocchia.