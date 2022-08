Maltempo, l'allerta gialla prosegue fino alle 15: pioggia e vento sferzano la Liguria

Violenti piogge, grandinate, forte vento, ma che fortunatamente nella notte non hanno creato significativi problemi in provincia di Savona.

Nel frattempo prosegue fino alle 15 l'allerta gialla emanata da Arpal su tutta la Liguria.

Le precipitazioni interessano, da alcune ore, praticamente tutta la Liguria con intensità generalmente debole a Ponente e su buona parte del settore centrale, tra moderata e forte sul Tigullio e nello spezzino (segnalata anche grandine).

Alle ore 8.00 Arpal segnala come a Panesi (Cogorno, Genova) siano caduti ben 19.4 millimetri in 5 minuti e 26.8 in 15 minuti con un’intensità oraria di 27.6.

A Cogorno paese, invece, il pluviometro della rete Omirl registra 23.6 millimetri in un’ora, stessa cumulata oraria a Reppia (Né, Genova) che, con 30.6 millimetri ha, per ora, la cumulata maggiore dalla mezzanotte. Da segnalare, invece, nello spezzino i 17.2 millimetri all’ora a Scurtabò (Varese Ligure).

Evidente il rinforzo dei venti settentrionali con raffiche anche di burrasca forte come i 121.3 km/h segnalati al Lago di Giacopiane; a Genova toccati 61 km/h al Porto Antico. Il mare è tra poco mosso e mosso.

Queste le temperature e i tassi di umidità registrati alle ore 8.00 nelle stazioni di riferimento dei capoluoghi di provincia: Genova Centro Funzionale 22.0-81%, Savona Istituto Nautico 22.1-82%, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 23.1-64%, La Spezia 22.7, 73%.