Escursionisti in difficoltà sulla "Ferrata degli Artisti". A recuperarli anche l'elisoccorso Drago

Soccorsi mobilitati, sia con personale di terra che con l'elisoccorso Drago, nel tardo pomeriggio odierno sui versanti del Monte Carmo, nell'entroterra tra il loanese e il finalese.

Intorno alle 18.45 è infatti stato lanciato l'allarme da parte di una giovane coppia di escursionisti di circa una trentina d'anni che si trovavano sul percorso della via ferrata degli Artisti e non riuscivano più a procedere in alcun senso.

Trattandosi di una zona impervia, il 112 ha così mobilitato l'elicottero dei Vigili del fuoco e anche alcune loro squadre da terra, insieme al personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria e al personale sanitario di Pietra Soccorso.

IN AGGIORNAMENTO