Savona, sgombero di massa di accampamenti abusivi sul litorale: 25 verbali e fermati tre irregolari (FOTO)

Grande dispiegamento di forze sul litorale di Savona da Corso Vittorio Veneto a Via Nizza questa mattina.

Quindici agenti della polizia locale sono infatti intervenuti sul litorale del comune capoluogo per sgombrare gli accampamenti abusivi presenti.

La polizia locale è intervenuta nelle spiagge libere delle Fornaci allo Scaletto, alle spalle del ristorante Il Corsaro e dietro agli ex cantieri Solimano, rimuovendo tende, giacigli, gazebo e alcuni barbecue.

Venticinque le persone allontanate, gli occupanti sono stati sanzionati ai sensi del regolamento di polizia urbana e obbligati a rimuovere l'occupazione. Sono stati identificati tre presunti soggetti irregolari di nazionalità marocchina.

"La situazione dei soggiorni in spiaggia in Via Nizza inizia già a metà settimana, immagini cosa ci sara' per il week- end come quello appena trascorso del ferragosto dove erano presenti piu' di un centinaia di persone, gruppi di famiglia di ogni nazionalità, per tre notti consecutive, in condizioni igienico sanitarie precarie e insostenibili - ha detto una savonese in una lettera inviata in redazione - Chissà cosa si troverà all'interno dei capannoni ex cantieri nautici Solimano dove avranno fatto di sicuro i loro bisogni personali, dove il fenomeno è più frequente.

"Il fenomeno di bivaccare in spiaggia è sempre più frequente di anno in anno, credo che ci sia un passaparola tra questi frequentatori, visto la mancanza di controllo da parte dell'autorità preposta, nonostante il divieto di campeggio. Possibile che non si riesce a far cessare la frequenza notturna di questi nuovi campeggiatori che non pagano tasse, lasciano rifiuti e usano la spiaggia per bivaccare a loro piacimento? Abbiamo già il Covid e la siccità ci mancherebbe anche qualche altra epidemia tra noi frequentatori della spiaggia di Via Nizza. In attesa e fiduciosa dell'intervento congiunto e ripetuto da parte delle forze dell'ordine per eliminare queste nuove e cattive abitudini spero che si ritorni alla normalita' delle splendide spiaggie di Via Nizza" conclude la cittadina savonese.

Intervento che non si è fatto attendere.