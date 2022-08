Albenga, a Sagralea una mostra fotografica della Resistenza nella prima Zona Liguria per dire no a tutte le guerre (FOTO)

Una mostra fotografica per ricordare gli orrori della guerra e dire no a tutti i conflitti del mondo: questo lo scopo principale dell’esposizione , visitabile dal 18 al 21 agosto presso Sagralea, organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea e Anpi, entrambi di Imperia, Anpi Ceriale e Associazione Culturale Fischia il vento.

La mostra fotografica, curata da Pino Fragalà, espone immagini della Resistenza nella 1^ Zona Liguria. “Già nel corso della prima serata di apertura abbiamo registrato una grande affluenza di visitatori. Importanti saranno in particolare le visite dei giovani, ai quali si rivolge in particolare la nostra attività di divulgazione volta a far conoscere i dettagli della storia e i valori della nostra Resistenza”, spiega Dino Morando, presidente di Anpi Ceriale.

“Auspichiamo in futuro di poter dare una sede permanente a questa preziosa documentazione fotografica, affinchè possa essere consultata e visitata in qualsiasi momento dell’anno, e non soltanto in alcune occasioni. Nel frattempo tutti possono cogliere l’opportunità di Sagralea per approfondire la storia di chi si è sacrificato per la nostra Libertà”, conclude Morando.