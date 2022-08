"Il Mare per tutti", finanziato il progetto da 695mila euro dei comuni di Borgio, Finale e Loano

Sono due i progetti vincitori in Liguria del bando per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità che attraverso il Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità ha stanziato 1.200.000 euro.

Una commissione composta da esperti in materia sociale e in materia relativa al turismo, ha valutato i progetti pervenuti.

In base alla graduatoria sono stati ammessi al finanziamento ‘Il Mare per tutti’ e ‘Liguria Levante Tourism4all’.

“Abbiamo scelto di destinare queste risorse del Pnrr destinate al turismo accessibile, 1,2 milioni di euro in tutto – dichiarano gli assessori alle Politiche Sociali e al Turismo - a progetti che rispecchiassero pienamente sia l'obiettivo dell'inclusione sia la vocazione della nostra regione: abbiamo fatto la scelta a monte di aprire un bando sulla accessibilità delle spiagge e del turismo balneare e la qualità della progettualità ha premiato questo orientamento. Grazie al lavoro di una commissione tecnica e alla capacità dei territori di fare rete saranno attivati progetti che interpretano al meglio il tema dell’inclusione in due direzioni: quella dell' accessibilità (mediante il finanziamento delle soluzioni logistiche e infrastrutturali per agevolarla) e quella dell’avvio al lavoro di persone con disabilità (mediante progetti di inserimento mirati in un settore che si presta e si sta aprendo molto a questa esperienza) Nel Ponente ad aggiudicarsi i fondi è il progetto ‘Il mare per Tutti’ presentato da Pietra Ligure con i comuni di Borgio Verezzi, Finale Ligure e Loano mentre nel Levante a risultare vincitore è il progetto “Liguria levante TOURISM4ALL” presentato da Sestri Levante (comune capofila) con i comuni di Lavagna, Moneglia, Deiva Marina e Framura. In entrambe le progettualità c’è, come previsto, un coinvolgimento del Terzo Settore, un orientamento all’integrazione socio sanitaria e si va a dare risposta ad una precisa richiesta dei territori sull’accompagnamento in mare di persone disabili. Tutto dovrà concludersi entro l’estate 2024. Ringraziamo tutti i comuni e i territori che si sono impegnati a esprimere progettualità: è un segnale importante di cui tutti siamo più consapevoli".

Ecco nel dettaglio i due progetti:

Progetto ‘Il Mare per Tutti’

Presentato da Pietra Ligure (comune capofila) con i comuni di Borgio Verezzi, Finale Ligure e Loano, in collaborazione con 11 partner (Lega navale, Anffas di Albenga, Consorzio Obiettivo Turismo Loano, Associazione culturale Lodanum Loano, ASD Doria Nuoto Loano, Circolo Nautico Loano, ASD Basket Garassini, ASD Bocciofila La Loanese, ASD Tennis Port Educativo Zizzini, ASD San Francesco Loano, associazione Dopodomani Onlus) è basato su due principi:

- Accessibilità e inclusione della disabilità non solo motoria ma anche visiva e cognitiva.

- Collaborazione tra pubblico, terzo settore e privato come punto di forza

Gli obiettivi sono:

1. il potenziamento delle attrezzature e dei servizi delle spiagge libere attrezzate (es servizio di accompagnamento) presenti in ogni Comune del raggruppamento.

2. facilitare l’accesso alle informazioni così che le persone con disabilità motorie-visive e /o cognitive possano conoscere quali sono i servizi offerti dal territorio

3. miglioramento della possibilità di fruire di esperienze turistiche uniche, spesso a disposizione solo di persone normo dotate, come: gite in barca, escursioni in canoa, snorkeling, fruizione impianti sportivi

4. formazione degli operatori privati relativamente all’accoglienza di persone con disabilità per rendere il loro soggiorno più confortevole

5. avviamento al lavoro nel campo turistico e culturale di persone con disabilità (si prevede l’attivazione di 12 tirocini per avviamento al lavoro della durata di 3 mesi ciascuno)

Finanziamento erogato: euro 695.000

Progetto “Liguria levante TOURISM4ALL”

E’ stato presentato da Sestri Levante (comune capofila) con i comuni di Lavagna, Moneglia, Deiva Marina e Framura in collaborazione con 3 partner (NoiHAndiamo odv- Creuza cooperativa sociale e Mediterraneo srl) desidera creare una connessione tra i comuni aderenti con il relativo coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio per permettere la mobilità libera e informata non solo legata all’accesso ai servizi balneari, di persone con diversa disabilità, motoria sensoriale intellettiva e/o relazionale.

Gli obiettivi trasversali a tutti i 5 comuni sono:

1. La realizzazione per ogni comune di una spiaggia accessibile, attraverso l’acquisto di materiale specifico (cabine, servizi igienici attrezzati, passerelle, e-bike…) e l’attivazione di servizi di accompagnamento

2. realizzazione di una segnaletica inclusiva da installare su ogni spiaggia realizzata con pittogrammi, contrasto cromatico e a rilievo, e digitalizzata con QR o tag per informazioni scaricabili sul telefono inerenti le spiagge e integrato con informazioni circa la presenza di spazi e servizi turistici accessibili nell’area

3. attivazione, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, servizi asl 4 e asl 5 per la disabilità e gli uffici di collocamento mirato, di 20 tirocini all’interno dei servizi turistici gestiti dai comuni e/o enti del terzo settore a cui verranno affidati i servizi di gestione delle spiagge accessibili. (il 70% dei tirocini saranno finalizzati all’orientamento e alla formazione, mentre il 30% all’inserimento lavorativo per l’autonomia)

Finanziamento erogato euro 505.000