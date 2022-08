Regione, Bozzano: "Grazie al turismo inclusivo sostenuto da Ilaria Cavo, la torta di riso c'è e pure per tutti"

"Il mare per tutti" questo il progetto vincitore del bando per il turismo inclusivo nel Ponente Ligure. Risorse che Pietra Ligure, comune capofila, Borgio Verezzi, Finale e Loano investiranno in riferimento ad accessibilità motoria, visiva e cognitiva e collaborazioni tra pubblico e terzo settore.

"Il primo complimento va al lavoro del nostro assessore Ilaria Cavo, che ancora una volta ha dimostrato come da un'idea possano nascere grandi opportunità. Con questo bando, infatti, è riuscita a mettere insieme obiettivi che raggruppano non solo il campo sociale e turistico, ma anche economico e di crescita con la creazione di posti di lavoro e l'aumento di appetibilità per i visitatori" afferma il consigliere regionale di Italia al Centro, Alessandro Bozzano.

"Dal lato fruitori, nella pratica, tutto ciò che rappresenta una possibilità turistica, dalla balneazione, alle gite, fino alle escursioni dovrà prevedere la possibilità di partecipazione per tutti: ogni limite può essere superato per dare anche ai disabili la possibilità di godere delle meraviglie locali fino ad oggi off limits solo per mancanza di studi su soluzioni possibili, che sono tante - aggiunge Bozzano - Ovviamente, questo vale anche per i servizi informativi che, non solo devono rendersi usufruibili, ma pure divenire una promozione vera e propria del territorio, dare lustro ad un Ponente accogliente e solidale".

Tra gli obiettivi del progetto "Il mare per tutti" ci sono anche formazione di operatori privati per accoglienza e miglioramento della permanenza delle persone affette da disabilità e loro avviamento al lavoro turistico e culturale.

"I tirocini previsti sono fondamentali per permettere di sfruttare le tante opportunità di lavoro che il settore crea - continua Bozzano - Pensare ai disabili come risorsa effettiva, grazie alla passione ed all'impegno che potranno mettere nel lavoro e come risorsa in più per comprendere le esigenze e le richieste di ogni visitore. Un arma in più per la nostra economia e per poter mostrare il territorio sia all'avanguardia ed attento a tutte le necessità".

Insomma, mai più siparietti sulla "famosa" scarsa accoglienza ligure: "Grazie all'iniziativa di Regione Liguria, in particolare al lavoro dell'assessore Ilaria Cavo e Gianni Berrino, finalmente potremo dimostrare la torta di riso esserci e pure molto buona" conclude Bozzano