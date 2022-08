Vladimir Luxuria ad Alassio: “Stasera uno spettacolo leggero ma profondo. E poi canterò Princesa di De André”

“Questa sera ad Alassio, in compagnia delle Karma B, parleremo in chiave ironica di importanti attrici del grande cinema con aneddoti, contributi foto e video, sketch e musica. Per la seconda volta e con piacere ad Alassio, prometto divertimento e cultura“. Così una piacevolissima Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers Film Festival, ai microfoni di Savonanews durante una chiacchierata presso l’ex Chiesa Anglicana negli spazi dedicati alla mostra fotografica “Photocall. Bellezza al bagno”, rassegna di immagini di dive dagli anni ’50 ai ’90 immortalate in costume da bagno.

Lo spettacolo che si terrà questa sera, sabato 20 agosto, alle 21.30 sul palco allestito in piazza Partigiani si intitola “Diva contro Diva” ed è una performance realizzata appositamente per il Festival della Cultura di Alassio che prende ispirazione proprio dalla mostra “Photocall Bellezze al bagno”.

Un vero e proprio spettacolo ricco di aneddoti sulle rivalità storiche di alcune delle più amate star del cinema italiano e non solo: Anna Magnani contro Ingrid Bergman, Sofia Loren contro Gina Lollobrigida, Bette Davis contro Joan Crawford, solo per citarne alcune.

“Le eclettiche Karma B faranno anche un omaggio al grande Pier Paolo Pasolini nell’anno che celebra il centenario della sua nascita – prosegue Vladimir -. Si canterà e si ballerà sulle musiche di Raffaella Carrà e io risponderò a un’interessante intervista fatta da Christian Floris. Inoltre, io canterò una splendida canzone di Fabrizio De André: Princesa, tratta dall’album Anime salve”. Si ride, si scherza, ma si toccano anche argomenti delicati. Princesa, la protagonista della canzone di De André, è vissuta realmente e ne sarà la testimonianza.

Non conoscendo la canzone e incuriosita dalla menzione fatta da Vladimir, ho cercato e trovato la sua struggente storia.

Princesa, trans brasiliana, negli anni ’90 fu ospite a Genova della comunità di Don Andrea Gallo e lì conobbe Fabrizio De André, che rimase affascinato dalla sua storia, com’era stato già affascinato dalla conoscenza negli anni 60 dei “travestiti” genovesi. Da questa amicizia trasse l’ispirazione per una ballata meravigliosamente struggente, Princesa, appunto.

Princesa nasce maschio, con il nome di Fernando Farias de Alburquenque, in una famiglia poverissima. Crescendo, si accorge di non essere come gli altri e, quando la sua diversità diventa palese, diventa oggetto di scherno nel paesino, così fugge di casa, imparando ben presto la legge della sopravvivenza. Piace e, truccandosi e vestendosi con abiti femminili, diventa ancora più appetibile. Così, si trasferisce a San Paolo, diventa Fernanda e di lavoro fa la prostituta.

Fernanda è giovane e ambiziosa, si prende cura del suo corpo, fa terapie ormonali, cure estetiche e ci tiene a distinguersi. Assume un portamento che le colleghe giudicano altero e regale, tanto che, in tono più dispregiativo e critico che amichevole, le danno il soprannome di Princesa. E per tutti sarà Princesa.

Ma a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 in Brasile c’è ancora la dittatura e la polizia è severa, crudele con le trans, così Princesa decide di emigrare in Italia, con l’obbiettivo di risparmiare il denaro sufficiente per poi far rientro in Brasile e poter aiutare la mamma, con cui è sempre rimasta in contatto.

Princesa è bella, appariscente, l’attività è florida e il gruzzolo aumenta, ma in Italia è una clandestina e non può aprire un conto corrente. Ha fiducia della proprietaria della pensione in cui alloggia e le affida tutti i suoi risparmi. Quando, secondo i suoi calcoli, ha messo da parte abbastanza denaro, li chiede alla donna per poter tornare al suo Paese, ma dei suoi soldi non esiste più nulla: la donna di cui si era fidata li aveva persi in scommesse.

Princesa furibonda, si sente crollare il mondo addosso. Un coltello a portata di mano e così si ritrova in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Senza denaro, senza un avvocato, nessuna pietà per la trans “violenta”.

Uscita dal carcere, Princesa a Genova conosce Don Gallo e De André. Purtroppo, dopo aver lasciato la comunità, muore in circostanze mai del tutto chiarite, verosimilmente un suicidio, sulla costa adriatica, dove aveva ripreso il suo antico mestiere.

Ecco chi c’è dietro la meravigliosa ballata di De André, che questa sera Vladimir Luxuria interpreterà nella città del Muretto.