Incidente sulla A10 tra Finale Ligure e Feglino: traffico bloccato, 10 km di coda

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina intorno alle 10.15 lungo l'autostrada A10 tra Finale Ligure e Feglino in direzione Genova.

Il sinistro ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: Autostrada dei Fiori segnala 10 km di coda tra Borghetto e Finale in direzione del capoluogo regionale. Inoltre, anche sulla via Aurelia la circolazione è bloccata tra le due località in direzione levante.

Sempre sulla A10, ma nel tratto tra Albisola e Celle Ligure, sono stati segnalati altri 2 km di coda causati da un altro incidente verificatosi intorno alle 11.00: la situazione è ora tornata alla normalità.

Un inizio difficile, dunque, per una giornata nella quale su strade e autostrade si attende un afflusso importante di mezzi.