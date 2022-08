A Vignale Monferrato (AL), "Pomeriggio sulle Colline" con i Biologi per il Rinnovamento

I Dottori Ivana Milan e Christian Salerno, già referenti della delegazione di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dell’Ordine Nazionale dei Biologi, ora candidati al Consiglio, in vista delle elezioni che si svolgeranno il prossimo autunno, hanno organizzato un "Pomeriggio sulle Colline", evento informale in Piemonte per omaggiare i territori UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato.

In collaborazione con il Dr. Giulio Vaschetto e i Biologi per il Rinnovamento, invitano i colleghi e chi vorrà incontrarli a un pomeriggio altamente culturale a Vignale dove venerdì 9 settembre, a partire dalle ore 15, sarà possibile visitare alcuni Infernot con guide locali.

Alle 16.30 il successivo trasferimento alla Cascina Trapella di Roncaglia, distante pochi km, oltre a far apprezzare la tradizione della “Merenda Sinoira”, sarà occasione per discutere con i nutrizionisti di obesità e rischi correlati.

Iscrizioni possibili inviando una mail al seguente indirizzo: giulio.vaschetto@hotmail.it.