Albenga, al via le prenotazioni per il Premio Fionda di legno e Ottobre De André 2022

Con largo anticipo, come di consueto, i Fieui di caruggi apriranno le prenotazioni per poter assistere al Premio Fionda di legno e a Ottobre De André 2022.

L'appuntamento è per sabato 27 agosto in piazza del Popolo ad Albenga, presso il Caffè Ai Giardinetti, che i Fieui ringraziano per la generosa ospitalità. L'orario è stato anticipato alle ore 8 per favorire i mattinieri che già alle prime luci dell'alba si mettono in coda per assicurarsi i posti migliori. Come sempre tutte le offerte ricevute saranno destinate a scopo benefico.

Il calendario degli eventi, organizzati in collaborazione con il Comune di Albenga, è fitto e distribuito dal 24 Settembre al 29 Ottobre: 24 Settembre Premio Fionda, 1 Ottobre Piazzetta De André, 9 Ottobre CorriAMO la fionda (con Albenga Runners), 16 Ottobre Gran concerto per don Gallo, 29 Ottobre Trafficanti di sogni, 30 Ottobre inaugurazione piazza Fabrizio De André.

Saranno prenotabili soltanto i tre eventi che si svolgeranno al Teatro Ambra: Premio Fionda, Gran Concerto per don Gallo, Trafficanti di sogni. Le modalità saranno quelle consuete: ognuno, in base all'ordine di arrivo, potrà prenotare al massimo sei posti per ogni evento, dopodichè dovrà rimettersi in coda.

Soltanto per il primo giorno di prenotazioni, per ragioni tecniche, sarà necessario prenotare insieme i tre eventi. Successivamente si potrà procedere alla prenotazione anche di un solo evento.