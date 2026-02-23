La fede raccontata attraverso le immagini, a Savona in tempo di Quaresima la mostra "Lux in Umbra"

Durante il periodo della Quaresima, che scatterà domani, 24 febbraio, e andrà fino al 31 marzo, l'Archivio Storico della Diocesi di Savona-Noli presenta la mostra "Lux in Umbra - Documenti e immagini di fede e tradizione", visitabile il lunedì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17, il martedì e venerdì al mattino nella sala consultazione ad ingresso libero.

Il titolo è stato scelto per ricordare il passo del Vangelo di Giovanni "Lux in tenebris lucet". Come scrive Mario Sodi ne "Il Mysterium lucis tra illuminazione e divinizzazione nella via lucis Ecclesiae", "La sacramentalità della storia della salvezza si compie secondo i ritmi della vita della persona, nella perenne dialettica tra luce e tenebra ma nella certezza che la luce risplende nelle tenebre: 'lux in tenebris lucet' (Gv 1,5)".

Le parole espresse da san Giovanni Paolo II nell’udienza generale del 7 settembre 1983 sottolineano come "Cristo 'fu dato' per noi, egli 'fu consegnato' alla morte in nostro favore, perché fossimo liberati dalla forza distruttrice del peccato e dalla disperazione della morte".

Nella mostra sono esposti documenti che raccontano la fede attraverso le immagini e la funzione dell’arte nel commentare la Passione di Cristo. Fra le opere presentate vi è una Bibbia contenente Vecchio e Nuovo Testamento con illustrazioni a stampa del XVI secolo e un'acquaforte proveniente da un breviario agostiniano, opera di Porzio Aniello (XVII - XVIII sec.), incisore di origine napoletana che lavorò a Venezia.

Nell’allestimento si è voluto fare anche un omaggio alla Processione del Venerdì Santo con l’esposizione di immagini e foto. Inoltre viene presentata una pagella con un’incisione raffigurante la "cassa" de "L'incoronazione di spine" della Confraternita dei Santi Agostino e Monica. La pagella versa in cattivo stato conservativo: l’Archivio Storico propone a chi vuole di "adottare" il documento versando un contributo libero per il suo restauro. Per ulteriori informazioni si può chiedere direttamente in sede.