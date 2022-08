Carcare, la minoranza incalza sul parcheggio di località Fornace Vecchia: "Perché tutto va per le lunghe?"

I lavori ancora non prendono il via, e così il parcheggio di circa 3.300 mq in località Fornace Vecchia, a Carcare, da realizzarsi con oneri a scomputo dell'operazione Supermercato Lidl (circa 90mila euro di soldi pubblici), fa discutere.

"Già lo scorso 24 aprile 2019, durante la discussione in consiglio comunale a due anni dall'inizio dei lavori, il vicesindaco riferiva che il collaudo non era ancora stato effettuato, prendendo vergognosamente tempo. E parliamo d'inizio anno 2019 - ricordano i consiglieri di minoranza - Circa un mese fa a seguito dell'ultimo Consiglio Comunale il nostro gruppo ha presentato l'ennesima interrogazione in merito alla questione. Nuovamente il vicesindaco riferisce che effettivamente le cose sono andate per le lunghe. Alla faccia della serietà e della coerenza. Ma non contento ha dichiarato e promesso, in Consiglio Comunale, che dopo 15 giorni si sarebbe convocata la II Commissione Consigliare per discutere in merito".

"E' ormai passato un mese caro vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Franco Bologna. Perché non riceviamo risposte? Perché non è stata convocata la commissione? Perché sono ormai 5 anni che la questione non si riesce a chiudere? Perché non vi rendete conto che non rispondendo a noi girate le spalle a moltissimi cittadini carcaresi che noi rappresentiamo? - si chiedono quindi i consiglieri - Se le cose sono andate per le lunghe come dichiarato vorremmo sapere il perché!".

"Crediamo che in questi anni di amministrazione De Vecchi/Bologna il fondo del barile sia stato rovinosamente raschiato. Glielo diciamo per l'ennesima volta caro assessore/vicesindaco, al di là dei sorrisini di circostanza da bar che le può capitare di ricevere: la gente di Carcare è stufa ed esige risposte!" incalzano.