Termovalorizzatore, Olivieri (Provincia): "Valuteremo solo soluzioni concrete e con minimi impatti ambientali"

Il Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, nell’ambito dei lavori della IV Commissione, ha avviato un approfondimento dedicato al progetto di realizzazione di un termovalorizzatore in Val Bormida. All’audizione di ieri ha preso parte il Presidente Olivieri, componente e delegato dell’Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria, insieme al Direttore Generale di ANCI Liguria, Pierluigi Vinai, e a un rappresentante di RINA S.p.A.

"Mi imbarazza, prima ancora che sul piano personale, sotto il profilo istituzionale, leggere alcune dichiarazioni rilasciate da consiglieri regionali e componenti della Commissione che ieri ci ha audito. Su loro invito, in rappresentanza di ANCI Liguria e insieme al Direttore Generale, ho partecipato a una convocazione pervenuta soltanto nel pomeriggio di giovedì per un incontro da tenersi ieri, avente ad oggetto lo stato dell’arte di un progetto che, ad oggi, non risulta ancora formalizzato", commenta il presidente Olivieri.

"Nel merito, incontreremo immediatamente, a poche ore dalla nomina, il nuovo Direttore di ARLIR per approfondire gli argomenti di nostra competenza e di interesse per la Provincia di Savona, che ricordo ospita discariche non solo al servizio del proprio territorio. Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo legato alla chiusura del ciclo dei rifiuti, il coordinamento tra i territori è costante. È attualmente in corso un avviso esplorativo e, qualora dovessero pervenire progetti in grado di prevedere soluzioni concrete per la minimizzazione degli impatti e il miglioramento delle performance ambientali, capaci di trasformare le parti non altrimenti riciclabili in energia green, questi saranno esaminati con la dovuta attenzione", conclude il presidente.