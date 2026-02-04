Impianto chiusura rifiuti in Val Bormida, Vaccarezza (FI): "Opportuno che il PD decidesse quale sia la sua vera linea politica"

"Ho letto le dichiarazioni del Presidente della Provincia di Savona in merito a quanto accaduto ieri a Genova in IV Commissione. Non mi stupisco: d’altronde, il PD usa spesso la manipolazione per 'portare acqua al proprio mulino'. Il fatto che non venga accettato nemmeno il parere del RINA dimostra come, su ogni questione, il PD cerchi ossessivamente un vantaggio politico. È inoltre scorretto che il partito sostenga una tesi a Genova e ne faccia circolare una opposta in Val Bormida. Sarebbe opportuno che, per una volta, il PD decidesse quale sia la sua vera linea politica su questo tema. Basta giravolte e voli pindarici per attirare l'attenzione: servono chiarezza, trasparenza e, soprattutto, un minimo di serietà".

Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.