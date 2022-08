Politiche 2022, ecco tutti i candidati in Liguria nei collegi uninonimali e proporzionali

Da ieri sono ufficiali tutti i candidati in Liguria di tutti i partiti in corsa alle elezioni politiche del prossimo settembre. Conferme, sorprese, tagli, "paracadutati": gli scenari delle ultime settimane si sono così delineati per una rincorsa al voto lunga un mese.

L'ultimo partito a sciogliere la riserva è stata Fratelli d'Italia e in arrivo da fuori regione è stato inserito nel collegio uninominale al Senato Roberto Menia, di origine veneta ma di formazione friulana. Grande sorpresa anche in Forza Italia dove la figlia dell'ex Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e presentatrice tv Rita Dalla Chiesa, ha rinunciato al Grande Fratello Vip per correre nel collegio uninonimale alla Camera, anche se il suo nominativo è già presente in un collegio bloccato in Puglia, così nel caso da lasciare spazio al secondo in lista, il deputato uscente Roberto Cassinelli.

La Lega conferma a grandi linee i candidati dell'ultima tornata, con il savonese Francesco Bruzzone al primo posto del proporzionale alla Camera. Poche chanche per Paolo Ripamonti nel proporzionale al Senato (terzo di lista dietro il vicepresidente regionale e assessore Alessandro Piana che però in caso di elezione potrebbe lasciare un posto in Regione, ambito dallo stesso senatore uscente di Laigueglia e Stefania Pucciarelli già nel collegio bloccato all'uninominale al Senato), quasi nulle per Sara Foscolo. Edoardo Rixi correrà invece nell'uninominale Ponente.

Il Partito Democratico dopo qualche polemica interna (su tutte nel savonese con il deputato uscente Franco Vazio) ha trovato una quadra e proverà negli uninominali Genova e Levante alla Camera, tramite i sindaci levantini, Katia Piccardo, Luca Pastorino e Daniele Montebello a sfidare la corazzata del centrodestra. Nel collegio Ponente spazio alla socialista, ex sindaco di Stella Marina Lombardi. Al Senato "catapultata" in un collegio tosto Sandra Zampa, ex sottosegretaria alla Giustizia. Nel proporzionale invece ci sarà il Ministro Andrea Orlando alla Camera e al Senato Lorenzo Basso.

Confermati i nominativi di Noi Moderati, la lista che ha al suo interno "Noi con l'Italia", "Coraggio Italia", "Italia al Centro" con Toti e "Unione di Centro": nei collegi genovesi della Camera correranno Ilaria Cavo e Sandro Biasotti, i capilista sono il fedelissimo totiano Marco Scajola al Senato e il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (in quota Lupi) alla Camera.

Il M5S conferma il parlamentare uscente Roberto Traversi in un collegio all'uninominale e al plurinominale alla Camera. All'uninominale al Senato, collegio ponente, candidato anche il commercialista di Beppe Grillo, tra i fondatori del Movimento Enrico Maria Nadasi.

23 in totale le liste presentate in Liguria: Partito Democratico, Verdi-Sinistra Italiana, Impegno Civico, Più Europa, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Movimento 5 Stelle, De Magistris, Italia Sovrana, Vita-Cunial, M5S, Calenda-Renzi, ItalExit-Con Paragone, Noi di Centro-Mastella, Centro Democratico, Alternativa per l’Italia, Forza Nuova, Animalisti, Gilet Arancioni, Partito Comunista dei Lavoratori, Partito Comunista Italiano.

TUTTI I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI:

CAMERA

COLLEGIO LIGURIA 1 Ponente

Centrodestra: Edoardo Rixi (Lega)

Centrosinistra: Marina Lombardi (Psi)

M5s: Giovanni Spalla

Terzo polo: Desirée Negri (Azione)

COLLEGIO LIGURIA 2 – Genova Ponente

Centrodestra: Ilaria Cavo (Noi Moderati)

Centrosinistra: Katia Piccardo (Pd)

M5s: Roberto Traversi

Terzo polo: Mauro Avvenente

COLLEGIO LIGURIA 3 – Genova Levante

Centrodestra: Sandro Biasotti (Noi Moderati)

Centrosinistra: Luca Pastorino (indipendente sostenuto da Beppe Sala, deputato uscente e sindaco di Bogliasco)

M5s: Maria Tini

Terzo polo: Davide Falteri (Italia Viva)

COLLEGIO LIGURIA 4 – Levante

Centrodestra: Roberto Bagnasco (Forza Italia)

Centrosinistra: Daniele Montebello (Pd)

M5s: Federica Giorgi

Terzo polo: Silvia Garibaldi

SENATO

COLLEGIO LIGURIA 1 – Ponente

Centrodestra: Gianni Berrino (Fratelli d’Italia)

Centrosinistra: Sandra Zampa (Pd)

M5s: Enrico Maria Nadasi

Terzo polo: Maria “Mary” Caridi

COLLEGIO LIGURIA 2 – Levante

Centrodestra: Stefania Pucciarelli (Lega)

Centrosinistra: Guido Melley (I Rossoverdi)

M5s: Barbara Tronchi

Terzo polo: Angelo Carella

TUTTI I CANDIDATI NEI COLLEGI PROPORZIONALI:

PARTITO DEMOCRATICO

Alla Camera Andrea Orlando, Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Aurora Lessi. Al Senato Lorenzo Basso e capoli-sta, poi Cristina Lodi e Gian-carlo Furfaro.

+ EUROPA

Mauro Gradi (capolista) Cristina Bicceri, Mario Iavicoli e Isabella Piro. Al Senato Franco Vaira, Giovanna Basile, Giuseppe Mauro Ferrari.

I ROSSOVERDI (Sinistra Italiana/Verdi)

Stefano Quaranta, poi Simona Simonetti, Marco Chinaco e Valentina Logli. Al Senato guida la lista Simona Cosso. Poi Roberto Amoretti, Ersilia Ferrante.

IMPEGNO CIVICO

Alla Camera schiera Sergio Battelli, Ilenia Porro, Marco Ricucci e Tiziana Sestri. Al Senato sono candidati il savonese Carlo Frumento (capolista) Stefania Recagno, Fabrizio Biak.

FRATELLI D'ITALIA

Capolista alla Camera Matteo Rosso, poi Maria Grazia Frijia, Claudio Cavallo e Costanza Bianchini. Al Senato la lista è guidata da Roberto Menia, poi Simona Fer-ro e Alberto Campanella.

LEGA

Francesco Bruzzone capolista alla Camera insieme a Laura Ravetto, Flavio Di Muro e Sara Foscolo. Al Senato: Alessandro Piana, Stefania Pucciarelli e Paolo Ripamonti.

FORZA ITALIA

Rita Dalla Chiesa guida alla Camera, con lei Roberto Cassinelli, Patrizia Badino e Angelo Francesco Dulbecco. Al Senato invece Claudio Muzio, Dina Nobili e Giorgio Cozzani.

NOI MODERATI

Il capolista è Andrea Costa seguito da Chiara Cerri, Alessandro Bozzano e Marta Brusoni. Al Senato: Marco Scajola capolista, poi Manuela Gagliardi e Umberto Calcagno.

AZIONE-ITALIA VIVA

Capolista alla Camera e Cosimo Maria Ferri. In lista anche Desiree Negri, Mauro Avvenente e Chiara Copello. Al Senato capolista sara Raffaella Paita, poi Gabriele Pisani e Manuela Arata.

MOVIMENTO 5 STELLE

Roberto Traversi, capolista seguito da Federica Giorgi, Alessandro Cancellieri e Laura Risso. Luca Pirondini guida i candidati al Senato, poi Jessica De Muro e Antonin Barbera.

UNIONE POPOLARE

Massimo Lombardi, capolista alla Camera con Laura Comollo, Stefano Picardi e Piera Barberis. Al Senato guida la lista dei candidati Antonella Marras con Daniele Cinti e Veruska Fedi.

ITALEXIT

Raffaella Regoli e capolista alla Camera con Fabio Montorro, Sheila Di Carluccio e Marco Martini. Al Senato invece Marco Mori, Francesca Barbato e Ilario Chiesa.