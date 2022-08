Carcare: 100 nuovi parcheggi pubblici grazie agli interventi di rigenerazione urbana (FOTO)

Con l’ultimo intervento di rigenerazione urbana, eseguito dall’amministrazione comunale in Piazza Donatori Sangue, salgono a cento i nuovi posti auto creati a Carcare negli ultimi due anni.

Una domanda, quella dei posti auto, fortemente cresciuta negli ultimi anni a cui il comune carcarese ha risposto con un occhio di riguardo alle tematiche ambientali, attraverso una diffusa operazione di rigenerazione di aree pubbliche già esistenti che, non avevano una precisa destinazione d’uso o che la stessa non era più allineata alle mutate esigenze.

Nel merito interviene il sindaco di Carcare, Christian De Vecchi: “La chiave di lettura è legata a una non scontata operazione di modifica, delle destinazioni d’uso delle solette pubbliche delle autorimesse sotterranee diffuse sul territorio comunale, messe in opera negli ultimi due anni, ben 3 nel caso recente: via Abba; via Barrili incrocio per Plodio; piazza Donatori del Sangue. A queste si aggiungono quella precedente di via Mascagni incrocio con via Naronti e la modifica di un’area inutilizzata in parcheggio in via dei Gaggioni. Complessivamente queste operazioni hanno visto la nascita di ben 100 nuovi parcheggi in aree già compromesse, e quindi urbanisticamente si possono definire operazioni di rigenerazione a zero consumo del suolo. Ovviamente si è preventivamente tenuto conto dei carichi di portata delle solette e del regime di convenzione stipulati all’atto della loro costruzione. Un vantaggio per i residenti e per le attività produttive”.