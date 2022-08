Millesimo, proseguono i lavori al ponte della Gaietta: confermata la riapertura entro agosto

Proseguono e, come da cronoprogramma, saranno terminati entro il mese di agosto, i lavori sul ponte della Gaietta, a Millesimo.

Sono finora stati infatti sostituiti gli elementi strutturali in acciaio e la struttura portante a correre in legno, i cavi portanti sono stati riportati "in tiro" e il camminamento ora è formato da nuove tavole in castagno a forte spessore.

Inoltre, sono stati già effettuati alcuni rilievi e i sopralluoghi da parte degli enti che hanno rilasciato consensi e autorizzazioni, mettendo così le basi per il restauro del ponte stesso in muratura.