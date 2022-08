Tpl, incontro azienda-sindacati: confermato lo sciopero del 5 settembre

Si è svolto ieri mattina l’incontro con la Presidenza Tpl, la Direzione aziendale e le organizzazioni sindacali come previsto dall’attivazione della prima fase delle procedure di raffreddamento.

"La lotta iniziata due anni fa dai sindacati per migliorare la situazione dei lavoratori, ha prodotto nuove assunzioni a tempo indeterminato e inizia a portare ulteriori risultati, con alcune dichiarazioni sia dell’azienda che da parte degli enti proprietari" spiegano le segreterie provinciali della rsu di Tpl Linea.

La presidenza, ha informato la delegazione sindacale, delle decisioni prese dall’assemblea dei soci, di dotare l’azienda di un Direttore generale selezionato tramite un concorso esterno e che non sia più nominato dal Cda, di migliorare le relazioni sindacali con il tentativo di trovare soluzioni condivise alle problematiche poste e di rivedere il piano industriale a seguito delle maggiori voci di spesa da portare all’attenzione dei soci proprietari.

"Sono stati affrontati in modo non sufficientemente approfondito i punti della procedura che necessitano di ulteriori incontri per arrivare ad una intesa sottoscritta dalle parti. Sul problema della manutenzione dei mezzi la direzione ha preso atto di problematiche organizzative dovute ad una non corretta comunicazione tra Lavoratori-Responsabili del settore Direzione, la delegazione sindacale ha denunciato la preoccupante condizione dei mezzi in previsione della apertura delle scuole e della pesante carenza di organico - continua la rsu aziendale - Per quanto riguarda i turni è stata presentata una proposta per l’elaborazione della turnistica che migliori le problematiche delle composizione dei turni. E’ stato chiesto ed accettato di limitare le assunzioni tramite agenzie interinali per i servizi scuolabus. Solo nei casi dove una assunzione full-time non sia sostenibile dal servizio richiesto, verrà valutata la possibilità di utilizzo di lavoro interinale dopo un approfondimento con le OOSS. Sulla mancata bigliettazione, evasione e potenziamento della verifica saranno argomenti calendarizzati dopo il 5/6 settembre, con un confronto dedicato".

A riguardo del reparto Amministrativo i sindacati hanno riscontrato la disponibilità a trattare il ripristino dell’applicazione dell’accordo sull’orario estivo dal prossimo anno cercando di migliorarlo partendo da quello vigente, verrà affrontata la regolamentazione dello smart working e l’adeguamento dell’indennità maneggio denaro.

Rimangono aperte contro l’azienda le procedure di raffreddamento e rimane confermato, lo sciopero proclamato il 5 settembre contro gli enti proprietari, per la definizione dell’affidamento in house.