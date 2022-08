OperAzione Melodramma: a Varazze il concerto benefico per la protezione civile organizzato dal Rotary Club

OperAzione Melodramma è il concerto benefico organizzato dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua e che si terrà Domenica 28 Agosto ore 21 presso l’oratorio San Bartolomeo di Varazze.

L’evento è patrocinato dalla Città di Varazze ed il ricavato della serata verrà destinato alla Protezione Civile di Varazze

Il presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua per l’anno rotariano 2022/2023 commenta: “Quest’anno abbiamo deciso di devolvere il ricavato della serata alla Protezione Civile di Varazze che tanto e sempre si adopera per la comunità di Varazze Riviera del Beigua. E sarà proprio la musica come aggregante in questa serata speciale. La musica ci completa, ci fa stare bene e ci accompagna in diverse situazioni e momenti della nostra vita. La musica agisce sugli stati d'animo più profondi e sulle emozioni, è nutrimento della mente e dello spirito, ma anche divertimento, gioco, stimolo per sviluppare le potenzialità espressive e creative della persona. La musica, soprattutto oggi, è forma di aggregazione di popoli per la promozione della pace. “

Durante la serata si esibiranno: Antonella Fontana – Soprano; Paola Arecco – Pianoforte; Silvia Schiaffino – Flauto Traverso. Il programma prevede un alternarsi di brani vocali e strumentali appartenenti principalmente al repertorio del Melodramma, attraverso le melodie più belle scritte da Bellini, Cilea, Verdi e Rossini.

Antonella Fontana, soprano nel 2005 debutta come solista per la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e partecipa a importanti produzioni artistiche in Italia e in Europa. Frequenta il corso accademico di canto lirico e si laurea al Conservatorio di musica Niccolò Paganini di Genova. Nel 2018 le viene conferito l’attestato d'onore ENTEL per il merito artistico.

Paola Arecco si diploma in pianoforte nel 1991 presso il conservatorio “Nicolo Paganini” di Genova. Ha al suo attivo numerosi concerti per pianoforte sia come solista che in duo.