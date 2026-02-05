Carnevale tra supereroi a Varazze: giochi, musica e fantasia in piazza Bovani

Varazze si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio all’insegna del divertimento, della fantasia e dei supereroi. Venerdì 7 febbraio, dalle ore 15.00 alle 18.00, Piazza Bovani si trasformerà in un grande spazio di festa dedicato a bambini, famiglie e a tutti gli amanti del Carnevale.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Varazze in collaborazione con l’Oratorio Don Bosco, propone un ricco programma di animazione e attività. Alle 15.30 ci sarà la Danza degli eroi, seguita dalle 16.00 dalla Palestra per supereroi, con tanti giochi e premi per tutti. Alle 17.00 prenderà il via la Sfilata dei supereroi.

Durante il pomeriggio verranno premiati il costume più super, il costume più originale e il gruppo di supereroi più creativo, per valorizzare fantasia e partecipazione.

Sarà un’occasione di festa pensata per vivere il Carnevale in compagnia, tra musica, giochi e colori, animando il centro cittadino e coinvolgendo tutta la comunità. La partecipazione è libera e aperta a tutti.