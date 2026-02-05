Varazze e il mondo della scuola piangono la scomparsa della maestra Maria Caterina Ferro

Un altro lutto nel mondo della scuola savonese.

Dopo la scomparsa del professor Fulvio Cigliuti a 58 anni, storico insegnante alle scuole medie dell'istituto comprensivo de La Massa ad Albisola Superiore, ieri è mancata la maestra Maria Caterina Ferro all'età di 70 anni.

In pensione da qualche anno, aveva insegnato praticamente da sempre nelle scuole elementari nella frazione di Casanova a Varazze. Una maestra amata e stimata da generazioni di varazzini che hanno imparato da lei negli anni scolastici più importanti.

Moglie di Giancarlo Ghione, presidente dell'associazione culturale "U Campanin russu", lascia anche la mamma Caterina, il figlio Marco con la moglie Adele, la figlia Chiara con il marito Fabrizio.

Il rosario verrà recitato oggi, 5 febbraio, alle 16.00 nella camera ardente del cimitero di Varazze. Il funerale sarà celebrato domani, 6 febbraio, alle 15.30 nella chiesa della Natività di Maria Santissima a Casanova.