Varazze, lutto per la scomparsa di Bartolomeo Caviglia

Varazze e il borgo del Solaro in lutto per la scomparsa di Bartolomeo Caviglia all'età di 92 anni.

Conosciuto da tutti come Gianberto, era stato per anni funzionario di banca e titolare di un negozio di abbigliamento, andato in pensione si era dedicato all'agricoltura.

Appassionato di pesca, non stanno mancando i messaggi di cordoglio e di ricordo da parte di chi aveva avuto il piacere di conoscerlo.

Il rosario verrà recitato lunedì 9 febbraio nell'oratorio di San Bartolomeo e alle 15.00 verrà celebrato il funerale.