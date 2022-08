Bando affitti, 850 ammessi a Savona. Sindaco Russo: "Numeri altissimi che raccontano le dimensioni dell'emergenza casa"

E' stato pubblicato questa mattina sul sito del Comune l'esito del Bando affitti deliberato dalla giunta il 17 marzo.

Al bando avevano fatto istanza 886 cittadini.

Gli uffici hanno ammesso al contributo 850 cittadini ai quali andranno, a seconda delle condizioni economiche, cifre variabili per un totale di 680mila euro.

8 sono stati i non ammessi, 5 ammessi senza contributo, 22 esclusi e una persona è deceduta.

Per i non ammessi l'ufficio ha avviato apposite comunicazioni nelle quali si specificano le motivazioni dell'esclusione.

“Il numero delle richieste conferma la dimensione dell'emergenza abitativa – commentano il sindaco Marco Russo e l’assessore al Welfare Riccardo Viaggi - 850 famiglie bisognose di un contributo per pagare l'affitto rappresentano un numero enorme che raccontano di una vera e propria emergenza sociale aggravata dal Covid e dal caro energia che si aggiunge alla richiesta di nuova abitazione esplosa con il recente sblocco degli sfratti. Le manifestazioni di disagio avvenute in piazza quest’estate erano solo la punta di un iceberg che ha riguardato molte altre famiglie, pur nel riserbo del loro disagio e va detto che nei confronti di tutti costoro non è mai mancato l’ascolto e l’aiuto da parte degli assistenti sociali e nostro”.

La raccolta delle istanze, così come stabilito dalla Giunta Comunale, è stata condotta sia dai CAF convenzionati che attraverso le altre modalità previste dal bando comunale. Successivamente l’ufficio ha coordinato tutte le attività ed ha avviato, sulla base delle disposizioni regionali e comunali, le procedure di caricamento dati dei partecipanti sul portale appositamente predisposto dalla Regione Liguria.

Il fabbisogno teorico emerso dall'inserimento di tutte le istanze pervenute era stato determinato in 1 milione 624mila 799 euro e sulla base delle risorse a disposizione è stata determinata la percentuale di contributo effettivo erogabile pari al 42,05%.