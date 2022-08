Sosta selvaggia dei camper a Varazze, ordinanza della polizia locale

"Abbiamo svolto un'attenta analisi e nel giro di un mese è stato determinato che l'area era destinata a parcheggio".

A dirlo è il comandante della polizia locale di Varazze Mauro Di Gregorio che ha firmato un'ordinanza contro la sosta selvaggia dei camper nel comune varazzino in via Giò Batta Ghigliazza a due passi dalla sede della Croce Rossa e del cimitero.

"E' stato riscontrato un problema di sosta selvaggia e ci siamo accorti che l'area era stata anche utilizzata per campeggiare - continua Di Gregorio che insieme al sindaco Luigi Pierfederici ha optato per una stretta - La legge ci permette di interdire la sosta in quel tratto e voglio sottolineare che non è una lotta contro i camper, ma quello è il biglietto d'ingresso della città e chi arrivava dall'esterno vedeva tavolini posizionati fuori dai mezzi e persone in costume".

Lo scorso anno erano state diverse le lamentele dei cittadini proprio sul parcheggio selvaggio in quella zona e in via Maestri del Lavoro zona Ekom e cimitero.