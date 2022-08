Tpl Linea: a Quiliano e Vado Ligure variazioni di servizio per eventi e viabilità

Si avvisano gli utenti e i viaggiatori di Tp Linea che, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “Quiliano in fermento” nel comune di Quiliano, dalle ore 17.30 fino a fine servizio di ogni giorno da oggi venerdì 26 a domenica 29 agosto 2022, verrà chiusa al traffico veicolare la S.P. 58 nel tratto compreso tra via Bruggia e via Morosso.

Di conseguenza la linea 9 Savona – Quiliano effettuerà normale percorso fino in piazza Orso, quindi si trasferirà in piazza a Valleggia dove riprenderà il regolare percorso in direzione Savona.

La linea 11 Quiliano – Montagna – Roviasca con partenza da piazza Orso alle ore 17.45 in direzione monti da piazza dell’Orso effettuerà trasferimento fino in via Dodino dopo il ponte nuovo e riprenderà il regolare percorso verso Roviasca.

In direzione mare effettuerà regolare percorso fino in via Dodino nei pressi del nuovo ponte di Quiliano e si trasferirà in piazza dell’Orso per scaricare gli eventuali utenti.

Inoltre, si comunica all’utenza che, da lunedì 29 agosto 2022 la linea 10 Vado Ligure – Segno subirà le seguenti modifiche:

– la corsa feriale in partenza da Segno alle ore 9,40 non raggiungerà San Genesio;

– la corsa feriale in partenza da Vado Ligure delle ore 12.30 non raggiungerà San Genesio;

– la corsa feriale in partenza da Segno alle ore 15.05 non raggiungerà San Genesio;

– la corsa feriale in partenza da Vado Ligure delle ore 17,40 non raggiungerà San Genesio.