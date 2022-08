Varazze, sopralluogo di Autostrade dopo la caduta di un pezzo di metallo dal viadotto. Il Comitato civico soddisfatto a metà

Il pezzo di metallo piombato da venti metri d’altezza nei pressi dell’ingresso di un box di via Pizzorno ha provocato grande allarme in tutti gli abitanti dei condomini sotto il tracciato della A10 di Varazze. In un immediato sopralluogo dei tecnici di Autostrade avvenuto in mattinata, i dirigenti di Autostrade I Tronco hanno preso atto della grave situazione denunciata dai cittadini, annunciando anche il piano per l’installazione di barriere fonoassorbenti. Specificando pure il cronoprogramma per l’opera: entro dicembre 2022 fine dell’iter burocratico; nel 2023 gare d’appalto e consegna lavori; nel 2024, forse, l’inizio dei lavori.

“Chiediamo che ogni pratica burocratica sia ridotta al minimo in nome della sicurezza di chi vive o transita sotto il viadotto Teiro e per una corretta conduzione di questo manufatto che sta creando continui allarmi – afferma Angelo Verrando, portavoce del Comitato civico –. Prendiamo atto della disponibilità dei vertici della Società per il miglioramento generale attuato negli ultimi anni e siamo consapevoli dei tempi tecnici necessari per il prossimo lavoro. Non vorremmo tuttavia che eventuali lungaggini fossero causa di altri disagi, problemi all’incolumità pubblica o, peggio, a lesioni alle persone”.

“Chiediamo quindi che la sistemazione di barriere protettive ai lati della carreggiata del viadotto Teiro venga considerata una priorità assoluta per Autostrade e per lo stesso ministero dei Trasporti. Per quanto attiene ai pannelli fonoassorbenti – conclude Verrando -, ci dichiariamo soddisfatti a metà in quanto non li riteniamo sufficienti ad evitare improvvise cadute di materiali dispersi od oggetti lanciati dai veicoli in transito sulla A10”.