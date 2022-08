Alessandro Piana all'inaugurazione di 'Expo Valle Arroscia': "Dobbiamo accogliere le richieste del territorio" (Video)

Il vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana (candidato al Senato), ha rappresentato il Governatore Giovanni Toti all’inaugurazione della 9ª edizione di ‘Expo Valle Arroscia’ che, da corso Ponzoni, si snoderà sino a domenica anche lungo i sentieri del Parco delle Alpi Liguri.

Piana ha evidenziato nuovamente la vicinanza della Regione a manifestazioni come quella di Pieve di Teco, importante per l’entroterra e le montagne della nostra regione: “Noi, come Amministrazioni, non possiamo che ascoltare ed accogliere le richieste del territorio. A maggior ragione se abbiamo sindaci e amministratori o il Parco delle Alpi Liguri che, insieme, lavorano per queste expo, volano importantissimo per promuovere le eccellenze del territorio (commerciali, agricole o artigianali) che creano curiosità attorno agli aspetti naturalistici”.

Piana evidenzia come manifestazioni come l’Expo possano dare spunti importanti per il futuro turistico ed economico delle valli: “C’è la speranza e l’auspicio che, attorno a iniziative di questo tipo, possano nascere e crescere delle strutture turistico-ricettive, per dare ospitalità ma anche una risposta occupazionale. Si tratta di veri e propri volano per portare persone in modo da far conoscere il territorio”.