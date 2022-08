La studentessa di Albenga Francesca Pavese è Miss Sport Givova Liguria: “Così volo alla finalissima regionale di Miss Italia”

Non si arresta l’avanzata dell’albenganese Francesca Pavese nell’ambito del celebre concorso di bellezza Miss Italia e va ora verso la finalissima regionale, che si terrà a Loano domenica 28 agosto, e alle prefinali nazionali a Venezia, dopo aver vinto la fascia di Miss Sport Givova Liguria alla tappa che si è tenuta a Bardineto lo scorso mercoledì 24 agosto.

La 18enne studentessa del Liceo Scientifico G. Bruno di Albenga, insieme alle altre concorrenti, ha fatto cinque uscite sfilando davanti a una giuria composta dalla sindaca di Bardineto Franca Mattiauda, dal sindaco di Loano Luca Lettieri, da Domenico Barbano di Hoas Group, Agostino Delfino, presidente de La Vecchia Loano, e dall’assessora al Turismo di Loano Enrica Rocca

“Sono stata incoronata da Mirella Rocca, esclusivista per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e organizzatrice dell’evento, in collaborazione con l’associazione Vecchia Loano, insieme alla sindaca di Bardineto, Franca Mattiauda – racconta Francesca ai microfoni di Savonanews -. Questo traguardo per me è molto importante, lo sognavo fin da bambina ed oggi finalmente è realtà. Indimenticabile la gioia e l’emozione della premiazione, ma anche la solidarietà delle altre ragazze nei miei confronti e l’affetto che mi hanno dimostrato”.