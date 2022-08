La Samp a Salerno a caccia di punti: all'Arechi il primo scontro diretto della stagione

Dopo la sconfitta con l'Atalanta e il pareggio con la Juventus, gare accomunate da prestazioni convincenti, la Sampdoria vola a Salerno per la prima trasferta del nuovo campionato. All'Arechi i blucerchiati sono chiamati al primo scontro diretto contro una rivale per la salvezza, una sfida importante per capire realmente a che punto sono gli uomini di mister Giampaolo. "È chiaro che iniziare le prime due e uscire sconfitti contro due ottime squadre non avrebbe aiutato perché poi le partite mano a mano si fanno sempre più pesanti. Il pari con la Juventus ci ha dato una grande energia" le parole della vigilia di Giampaolo

"Sarà uno scontro diretto, la posta in palio vale doppio e la partita va giocata con quel tipo di accortezza - ha inoltre aggiunto il tecnico - La partita sarà dura in un ambiente caldo". Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo (ore 18.30, arbitro Massa di Imperia), si va verso la riconferma dell'undici che ha fermato la Juventus: Audero tra i pali; Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello in difesa; Vieira in cabina di regia (anche se non è da escludere un impiego dal primo minuto di Villar); Leris, Rincon, Sabiri, e Djuricic in avanti a supporto di Caputo.