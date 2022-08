Savona, il comune mette nuovamente all'asta Palazzo Pozzo Bonello

1 milione e 800mila euro. Questo il prezzo base stimato per l'acquisizione dello storico Palazzo Pozzo Bonello di Via Quarda Superiore che il comune di Savona metterà nuovamente all'asta.

L'ex sede della Pinacoteca composto da cinque piani fuori terra, era già stato messo all'asta in altre occasioni e versa in condizioni in incuria con il tetto che a causa delle infiltrazioni d'acqua aveva subito imponenti danni.

Il comune inoltre mette in vendita un appartamento sito in Via Ponzone 2 / Via dello Sperone 20 r, di circa 135 mq circa al prezzo base di 100mila euro; un negozio nella piazza di Lavagnola per 20mila euro; un fabbricato ad uso abitativo con un annesso terreno in Via Bricchetti per 143mila euro; un terreno in località Legino, zona PAIP Via Ramunda, 1.100 mq circa con un prezzo base di 43,18 euro a metro quadrato; un terreno in località La Rusca, Via Schiantapetto–Via Repusseno con un prezzo base di 58,55 a mq.

La gara si svolgerà con il criterio delle offerte segrete al massimo rialzo rispetto al prezzo a base d'asta.

Il prossimo 3 ottobre 2022 alle 15.00 (le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro le 13 dello stesso giorno) nel palazzo civico, in una sala aperta al pubblico, sarà espletata quindi un'asta pubblica per l'alienazione del Palazzo e degli immobili presenti nella città capoluogo.