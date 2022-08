Albenga, la storica band di Ligabue Bandabastard in concerto il 2 settembre

Venerdì 2 settembre, in piazza San Michele, si terrà l'attesissimo concerto della storica band di Ligabue: l’ormai mitica BandaBastard, che avrà quale ospite speciale il “capitan” Federico Poggipollini (dunque la band del “Liga” al completo).

Il gruppo si muove con la sicurezza di uno schiacciasassi tra atmosfere rock, funk e rhythm'n'blues, grandi classici degli anni appena passati e moderne rivisitazioni di grande musica italiana, tra i Who e Lucio Battisti, tra Prince e gli Yes, offrendo al pubblico uno spettacolo di sicure emozioni.

Musicisti di livello assoluto, tra i migliori della scena internazionale, trovano spazio tra un Campo Volo e l'altro di mettersi insieme anche e soprattutto per divertirsi e far divertire, proponendo tutta quella musica che ha, a tutti loro, insegnato il lessico del rock, portandoli ai bagni di folla delle varie e numerose tournée che li ha visti assieme ai grandi della musica italiana (Ligabue, Bertè, Litfiba solo per citarne alcuni). Un lavoro di rivisitazione sempre rispettoso delle fonti, a volte ironico, a volte timido, comunque icastico: storie ben narrate.

Il concerto è organizzato dalla Fondazione Gian Maria Oddi, che quest'anno ha voluto variegare la sua offerta musicale estiva, passando dalla musica classica, con il quartetto di Arpe di Simona Marchesi “S Harp 4”, alla celtica, con le cornamuse di Fabio Rinaudo, e ora appunto con il Funk-Rock della BandaBastard. E non è finita qui: per gli appassionati di musica, ci sono infatti delle ghiotte novità in arrivo per il prossimo autunno.

Per salutare la stagione estiva che si avvia alla fine, le Amministrazioni Oddo e Comune hanno deciso di offrire la gratuità al concerto.

Appuntamento, dunque, in piazza San Michele per una serata di buona musica e sano divertimento. Ingresso gratuito.

Per informazioni: Palazzo Oddo (tel. 0182 571443 - info@palazzooddo.it) oppure Ufficio I.A.T. (tel. 335.5366406 - iat@comune.albenga.sv.it)