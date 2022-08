Albissola, marciapiedi in via Mascagni e tratto di via Verdi: lavori di restyling in corso (FOTO)

"Oggi, martedì 30 agosto, sono iniziati i lavori di riqualificazione di alcuni percorsi pedonali e precisamente il rifacimento dei marciapiedi di via Mascagni e di un tratto di via Verdi all’altezza del civico 11, con durata dell’intervento di circa 15 giorni, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse". Cosi commenta in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Albissola Marina Luigi Silvestro.

"Per consentire la realizzazione di tali interventi, nonché la sicurezza della circolazione veicolare, la polizia municipale, su richiesta del servizio manutenzioni, ha ritenuto necessario istituire attraverso apposita ordinanza. Dalle ore 8 del 30 agosto alle 18 del 15 settembre, saranno in vigore i seguenti provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale dell’area: - divieto di sosta con rimozione forzata coatta in via Verdi per 4 stalli di sosta in corrispondenza di via Mascagni, nel tratto evidenziato dalla segnaletica verticale posizionata nei termini di legge; - interdizione della circolazione veicolare, nel tratto di Via Mascagni compreso l’intersezione con Via del Forte fino all’ingresso della ditta di rivendita materiali edili".

"In queste zona oggetto dei lavori, i marciapiedi risalgono agli anni ’70 e sono costituiti da pavimentazione in piastrelle di gres di colore rosso, con cordolo in calcestruzzo lato strada: sia i cordoli che le pavimentazioni presentano rotture diffuse e mancanze dovute alla vetustà dell’infrastruttura, con disallineamenti della pavimentazione costituente pericolo d’inciampo".

"L'intervento in programma prevede la riqualificazione dei marciapiedi, mediante la totale demolizione della pavimentazione degradata esistente, con il rifacimento della stessa, mediante posa di masselli autobloccanti, di tipologia analoga alla pavimentazione presente nel limitrofo viale Faraggiana. Ci scusiamo per i disagi che inevitabilmente il cantiere provocherà nel corso delle lavorazioni, che una volta ultimate, restituiranno sicurezza e piena accessibilità alle aree interessate, che si ritroveranno con percorsi pedonali rinnovati, decorosi e fruibili per tutti, nel solco della continuazione di un lavoro costante di programmazione pluriennale dei lavori pubblici, teso a rendere Albissola sempre più inclusiva, più bella ed accogliente per tutti, residenti e turisti, grazie al miglioramento della qualità della vivibilità dei quartieri e delle relative infrastrutture cittadine".

L'assessorato Manutenzioni e Lavori Pubblici ha affidato detti lavori alla ditta G.R. Costruzioni di Alessandria, compreso l’intervento già realizzato a metà lugli riguardante i lavori di abbattimento della barriere architettoniche in corso Matteotti con la realizzazione di rampe di accesso nei relativi tratti di marciapiede dove vi sono gli attraversamenti pedonali agli incroci tra le vie Verdi ed Anselmo, indicativamente nel tratto compreso tra gli spazi espositivi della concessionaria di automobili.

"Tutti queste lavorazioni, sono state finanziate dal comune in quanto beneficiario del contributo del Ministero dell’Interno per gli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali, grazie al quale è stato possibile finanziare l’intero programma di interventi in argomento, che prevede un investimento complessivo pari a circa 25 mila euro comprensivi dell’Iva e degli oneri per la sicurezza", conclude l'assessore Silvestro.