Savona, prorogati i lavori all'ex Cesavo per la casa degli anziani di via Nizza: nuova scadenza a giugno

Rinvio per il completamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile di via Nizza 10A, l'ex Cesavo, destinato ad accogliere anziani non autosufficienti. Il progetto, finanziato con fondi del PNRR nell’ambito della missione dedicata all’autonomia delle persone fragili, vedrà ora la conclusione degli interventi il 3 giugno 2026, anziché a metà aprile.

Alla base dello slittamento, su richiesta di proproga dell'impresa incaricata dei lavori, ci sono principalmente ritardi nella consegna dei materiali per l’ascensore, elemento fondamentale per garantire l’accessibilità della struttura. La fornitura, affidata alla ditta produttrice, ha subito rallentamenti legati a problemi di produzione, con conseguente posticipo dell’installazione e del collaudo.

A questi si sono aggiunti imprevisti di natura strutturale durante la realizzazione della scala esterna, che hanno reso necessaria una modifica del progetto, causando ulteriori rallentamenti.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, finanziato cpn risorse del PNRR, prevede la completa ristrutturazione dell’edificio e la creazione di 12 alloggi attrezzati per anziani, con tecnologie dedicate a favorire l’autonomia e il collegamento ai servizi sociosanitari del territorio.

La proroga non comporta aumenti di spesa e non mette a rischio gli obiettivi del finanziamento PNRR. Anzi, viene considerata necessaria per garantire il corretto completamento dell’opera, in particolare per quanto riguarda l’impianto ascensore, indispensabile per l’agibilità della struttura.

Il cronoprogramma aggiornato prevede il completamento delle opere interne entro fine aprile, delle strutture entro il 9 maggio e delle sistemazioni esterne entro metà maggio. L’ascensore dovrebbe essere installato tra il 4 e il 29 maggio, con collaudo finale entro i primi giorni di giugno.