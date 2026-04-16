Savona, semafori spesso rotti in corso Mazzini, parte l’intervento di manutenzione straordinaria

I semafori sono un problema per il Comune, spesso soggetti a guasti. Tra questi ci sono i semafori installati lungo Corso Giuseppe Mazzini, in corrispondenza degli incroci con Via XX Settembre, Via Bartolomeo Guidobono e Via Montenotte, che nel corso del tempo hanno avuto hanno diversi problemi di funzionamento. Una situazione che ha reso necessario l’avvio di un intervento di manutenzione straordinaria, per questioni di sicurezza sia per la circolazione delle auto sia per i pedoni durante l’attraversamento di una delle strade più trafficate della città.

Il progetto di interventi di modifica e manutenzione straordinaria degli impianti semaforici di Corso Mazzini, prevede costo complessivo di 126mila euro.

Tra le voci principali dell'intervento ci sono le opere impiantistiche semaforiche, le opere edili e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Sono inoltre previste spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività di rendicontazione, oltre agli incentivi per le funzioni tecniche e alle imposte correlate.

Inizialmente Palazzo Sisto ha chiesto preventivi a più imprese attraverso la piattaforma dedicata ma agli inviti non ci sono state risposte nie tempi prestabiliti.

Allora il Comune è passato alla procedura dell’affidamento diretto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio del minor prezzo. i lavori sono stati affidati a e i lavori sono stati asseganti a Iles, impresa con sede a Prato.









