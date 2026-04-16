Savona, alluvione 2019, dal Comune oltre 54 mila euro di rimborsi ai privati

A quasi sette anni dagli eventi alluvionali che avevano colpito il Savonese e la Liguria, tra ottobre e dicembre 2019, arrivano nuovi ristori per i cittadini che avevano subito dei danni. Il Comune di Savona ha infatti disposto la liquidazione di 54.786 euro a favore dei soggetti che avevano presentato domanda di contributo nell’ambito della cosiddetta “Misura 2”.

I risotri riguardano in particolare i danni causati dall’ondata di maltempo del novembre 2019, che aveva portato alla richiesta dello Stato di emergenza da parte della Regione e riconosciuto dal Governo.

Le risorse sono destinate a privati, condomini e associazioni senza scopo di lucro che avevano subito danni e poi presentato richiesta di rimborso e fanno parte di fondi trasferiti dalla Regione Liguria, in base alle procedure stabilite dalla Protezione Civile negli anni successivi all’emergenza.

Anche se inizialmente le risorse sul capitolo di bilancio dedicato sono insufficianti, il Comune ha deciso di procedere comunque con l’erogazione per evitare ulteriori ritardi nei pagamenti, utilizzando temporaneamente le cosiddette “partite di giro”, in attesa di una variazione di bilancio.

L’intera somma sarà erogata tramite bonifico bancario ai relativi beneficiari, nell'ambito di un iter amministrativo avviato già nel 2019 con le ordinanze della Protezione Civile e negli anni successivi con la definizione delle modalità di accesso ai contributi e l’individuazione dei beneficiari.