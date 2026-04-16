Cairo, sostituzione pale eoliche: chiusa a fasce orarie la Sp 12 per quattro giorni

Scatta la sospensione temporanea del transito veicolare lungo la Sp 12 "Savona–Altare", nel tratto compreso tra il km 22+750 e il km 23+520, in prossimità dell’intersezione con la Sp 36, nel territorio comunale di Cairo Montenotte.

Il provvedimento è stato disposto dalla Provincia di Savona per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e la sostituzione di due pale eoliche dell’impianto denominato "Surite del Cuculo", oltre alle operazioni di movimentazione dei mezzi d’opera necessari all’installazione delle nuove turbine.

La chiusura sarà attiva in fasce orarie diurne, dalle 8.30 alle 18, nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, e successivamente martedì 28 e mercoledì 29 aprile.

Durante le finestre di interruzione del traffico, tutti i conducenti saranno tenuti a rispettare la segnaletica predisposta in loco e a mantenere un comportamento prudente in prossimità dell’area di cantiere, dove sono previste manovre di mezzi pesanti e attività operative legate al sollevamento e alla sostituzione degli aerogeneratori.