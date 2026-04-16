Savona, l'edificio sotto al Priamar diventa "casa della cultura" con un tetto in erba

Avrà una copertura verde, la “Casa della cultura”, l’edificio sotto al Priamar che una volta ospitava degli alloggi e un magazzino.

È stato approvato nella giunta di questa mattina, 16 aprile, il PFTE, Progetto di fattibilità tecnico economica che prevede la ristrutturazione dell’immobile e la sistemazione dei giardini nella parte sia che affaccia sul Prolungamento sia sul fossato.

L’intervento è di 1 milione e 31 mila euro per la ristrutturazione dell’edificio e 325 mila per i giardini, i cosiddettio “giardino degli aranci”, che saranno arricchiti con nuove essenze di agrumi mediterranei, mentre l’asfalto sarà sostituito con un fondo drenante. Il tutto finanziato con fondi FESR.

L’intervento sull’edificio è già passato al vaglio della Soprintendenza e prevede la demolizione del secondo piano e della copertura, che sarà rifatta con un tetto in erba. “Ci sarà una copertura verde – spiega l’assessore all’Urbanistica Ilaria Becco – con un impatto mitigato anche per quanto riguarda la vista dalla fortezza”.

Il piano terra e il primo piano saranno invece recuperati e nel progetto è previsto che la parte basale mantenga il basamento originario. In base alla concessione dei fondi FESR i lavori dovranno essere ultimati entro il 2027, ma il Comune sta cercando di accelerare per l’assegnazione dei lavori.

Al termine dell’intervento lo spazio risistemato sarà collegato con la spiaggia e con lo skatepark, in fase di ultimazione, creando una continuità con i giardini e il verde del Prolungamento.





