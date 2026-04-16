Varazze, nuovamente attivo l'ascensore di collegamento al sottopasso della stazione

È nuovamente attivo dopo un prolungato guasto l'ascensore di collegamento al sottopasso della stazione ferroviaria di Varazze.

Dopo l'annuncio di ieri del Sindaco Luigi Pierfederici nelle ore successive si era nuovamente bloccato ed è stato poi ripristinato oggi.

Negli anni non sono mancate le polemiche per i continui guasti dell'impianto, fondamentale per le persone con disabilità che vogliono raggiungere i binari per evitare di dover utilizzare le scale dall'area sottostante.

Nel gennaio scorso in Consiglio regionale era arrivato anche il tema delle barriere architettoniche che, ad oggi, rendono difficoltoso l’accesso alla stazione varazzina per i disabili.

A lanciare l'allarme l'ex sindaco, attuale consigliere regionale Alessandro Bozzano che aveva presentato un'interrogazione dando voce alle segnalazioni di pendolari, cittadini, turisti e associazioni dei disabili, denunciando una situazione che si protrae da troppo tempo e che non può essere rinviata, a fronte di interventi programmati da RFI solo a partire dal 2027–2028.