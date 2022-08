Savona, gare tra auto e moto a Villapiana: il consigliere Santi presenta un esposto alla polizia locale

Un esposto inviato alla polizia locale in merito alle presunte gare di auto e di moto nel quartiere di Villapiana e in altre zone di Savona.

A presentarlo è il capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi che in prima persona aveva assistito ad un episodio avvenuto in zona.

"Numerosi cittadini residenti nel quartiere di Villapiana lamentano che da inizio estate si svolgerebbero gare tra auto e moto a folle velocita in particolare nelle vie San Lorenzo e via Torino - spiega Santi nell'esposto - Tali episodi si verificherebbero tra le 2 e le 3 della notte, alcuni residenti sosterrebbero che le auto e le moto partirebbero dal Santuario o da via San Lorenzo per poi confluire in via Torino. Il sottoscritto ricorda che nel mese di luglio durante la notte venne svegliato dal fragore fortissimo di un'auto che percorreva a folle velocita‘ via Torino".

Sui social negli ultimi giorni è stato lanciato l'allarme con diverse segnalazioni che riguardano proprio lo storico quartiere savonese, ma non solo.

"Simili episodi sarebbero inoltre segnalati in altri quartieri della città. Dalle notizie pervenute gli episodi non avrebbero una frequenza costante ma periodica" conclude il consigliere di Toti per Savona Pietro Santi.

Nel novembre del 2018 erano stati denunciati due giovani per gare ad alta velocità effettuate in corso Mazzini altezza asilo delle Piramidi.

Il Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Savona e la Polizia Locale, aveva identificato i conducenti, deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'art 9 ter del codice della strada, e individuato i veicoli utilizzati, una Rover MG e una Hyundai Accent. I veicoli erano stati sequestrati e pesanti erano state le sanzioni amministrative comminate, oltre alla sospensione della patente.