Calcio e scommesse: una guida per orientarsi

È un dato di fatto: molti italiani non sanno fare a meno del pallone. Se non passano il tempo giocandoci, lo fanno seguendo le partite più in vista della serie A o della loro squadra del cuore; il tutto, accompagnando pronostici e tifo appassionato con una scommessa online, per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza della partita. Orientarsi nel vasto mondo delle scommesse online diventa dunque fondamentale, per riconoscere i siti fraudolenti da quelli realmente affidabili, così da potersi intrattenere senza alcun pericolo e in maniera più spensierata.

Siti di scommesse: quali fattori valutare

Scegliere un sito su cui scommettere, per accompagnare la propria passione al calcio, è una procedura delicata, che prevede di orientarsi in una vasta galassia di offerte. Alcune di queste, tuttavia, non sono autorizzate dall’ADM, ossia dall’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, il cui compito è quello di valutare la regolarità e la trasparenza delle operazioni e del funzionamento del portale, così da garantire da eventuali truffe e raggiri lo stesso scommettitore. Emergono dunque con naturalezza alcuni criteri utili per riconoscere il miglior sito scommesse, ossia, bontà delle quote, promozioni e, ovviamente, la licenza di gioco, elemento imprescindibile che un portale di betting deve possedere per permettere agli scommettitori di giocare in tranquillità.

Le promozioni contano

Uno degli elementi di cui tenere assolutamente conto quando si valuta un sito di scommesse è di certo la presenza di promozioni, offerte dai bookmaker per allettare gli utenti e convincerli a registrarsi sul loro specifico portale. In questo caso, gli appassionati di calcio dovranno valutare correttamente la presenza di moltiplicatori, offerte riservate ai follower del bookmaker sui social, possibilità di rimborso e molto altro: ognuno di questi elementi è ovviamente pensato per dare un incentivo allo scommettitore, che dunque devono stare attenti anche alle condizioni poste dai siti scommesse, nonché ai requisiti necessari per accedere a questi bonus.

Il palinsesto disponibile

Non si vive di solo calcio; nel mondo, esiste una grandissima quantità di competizioni disponibili, che vengono disputate praticamente a getto continuo, per la felicità degli appassionati e, in parallelo, per l’interesse degli scommettitori. In questo senso, è possibile puntare non solo sui match della Serie A o della Champions, sebbene queste siano le competizioni più in vista nell’immaginario italiano, ma anche su tantissimi altri sport, dalla pallavolo al basket fino alla formula1.

Questione di quote

Non da ultimo, bisognerebbe sempre dare un’occhiata alle quote disponibili sul proprio bookmaker di fiducia e sulla concorrenza. In questo modo, lo scommettitore potrà farsi un’idea più chiara e completa del possibile ritorno di ogni sua puntata, scegliendo quel bookmaker che, a conti fatti, offre la miglior combinazione tra offerta, quote e promozioni di varia natura.

Infine, si ricorda di valutare i diversi siti scommesse non soltanto sotto il punto di vista del possibile ritorno di puntata, ma anche e soprattutto per l’impegno con cui si prodigano per la promozione del gioco responsabile: il possesso della licenza ADM si rivela dunque un requisito irrinunciabile per la valutazione positiva del bookmaker.