Turismo in Liguria, agosto 2022 migliore del pre-Covid. Prospettive positive anche per settembre

“Dopo un luglio che ha fatto segnare numeri eccezionali dal punto di vista turistico, anche il mese di agosto si annuncia di grande successo per il comparto in Liguria, con cifre in crescita rispetto sia al 2021 che al 2019, cioè all’ultima estate precedente al Covid. Come per il mese di luglio, anche nel mese appena trascorso gli stranieri, in particolare europei ed extraeuropei, e nello specifico statunitensi, rappresentano una fetta importante delle presenze”. È quanto riportato in una nota di Regione Liguria.

“Decisamente positive anche le prospettive per il mese di settembre, da sempre uno dei più rilevanti per le presenze dei visitatori stranieri, anche in vista dei tanti appuntamenti in programma in questo mese nella nostra regione, capaci di attrarre le categorie più diverse di visitatori: ci sarà ovviamente il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto quest’anno alla 62° edizione, in programma dal 22 al 27 settembre 2022, ma anche le Vele d’epoca di Imperia (8-11 settembre), i tradizionali fuochi di Recco (7 e 8 settembre), il Festival della Comunicazione di Camogli (dall’8 all’11 settembre), il Festival della Mente di Sarzana (dal 2 al 4 settembre), il Goa Boa Festival (dall’8 al 18 settembre) e la Marcia Mare e Monti di Arenzano (10 e 11 settembre), a riprova di un’offerta sempre più ampia e variegata.

Oltre al tradizionale e consolidato turismo balneare, è da sottolineare come questa estate Genova abbia fatto registrare numeri in aumento, e che sia ormai diventata una meta turistica di prim’ordine, soprattutto grazie alla capacità di coniugare il mare a uno straordinario patrimonio artistico e culturale.

In Liguria è record di Bandiere blu, infatti la nuova campagna di valorizzazione e promozione del territorio lanciata questa estate dalla Regione dal titolo “Liguria 77”, è proprio legata a questo fattore. La campagna si sviluppa attraverso 32 video, uno per ogni Comune premiato con la certificazione europea FEE (Foundation for Environmental Education): immagini aeree, riprese subacquee e interviste agli abitanti del luogo e ai turisti per raccontare cosa rende uniche le nostre località. I video, diffusi sui canali social ufficiali di Regione Liguria e dell'Agenzia di promozione turistica InLiguria, da parte dei singoli comuni coinvolti e sul sito www.lamialiguria.it, sono stati visti da 14 milioni di persone su Facebook e Instagram.

Un 33esimo video racconterà unitariamente il più bel mare d'Italia e rappresenterà la Regione Liguria alla prossima edizione del Salone Nautico di Genova.

La campagna di promozione estiva della Liguria con protagonista Elisabetta Canalis, seguito della “cartolina” andata in onda durante le serate del Festival di Sanremo e vista in televisione da più di 10 milioni di spettatori, è stata vista da oltre 3,5 milioni di persone su Facebook e Instagram: L’obiettivo della campagna è di raccontare la nostra terra a un pubblico sempre più vasto che si identifichi anche attraverso gli occhi di chi non abita nella nostra regione”.