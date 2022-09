Il savonese ricorda Ernesto Treccani: dal 3 settembre a Villa Groppallo a Vado le opere del maestro degli anni '50

In particolare il Museo di Villa Groppallo ospiterà le opere del maestro degli anni ’50, il suo periodo ispirato ai canoni del realismo italiano. Proprio in quegli anni e più precisamente nel 1952 Treccani partecipò al Premio Vado, concorso artistico nazionale promosso dall’allora Amministrazione comunale di Vado Ligure presieduta dal Sindaco Pasquale Borra, aperto al contributo di primari artisti di rango nazionale chiamati a misurarsi sul tema del “lavoro”. Ernesto Treccani in quell’anno vinse il primo premio con l’opera “Arrivo dalla pesca in un mare del nord”, tuttora conservata nella parte permanente del Museo Civico di Villa Groppallo.