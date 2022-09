Tpl Linea, più mezzi e maggiore capillarità per il servizio scuolabus

Più mezzi e più servizi da parte di Tpl Linea per il trasporto scolastico, che si conferma uno dei settori strategici di sviluppo dell’azienda savonese: un piano di potenziamento che ha visto l’acquisto di nuovo autobus dedicati alle scuole, con un investimento complessivo di 445mila euro.

Ecco il dettaglio e le schede tecniche dei nuovi mezzi in azione per l’anno scolastico 2022-2023.

Fornitore Iveco Orecchia:

n. 3 scuolabus nuovi modello A50C18 4100, Euro 6 diesel - 28 posti + 1 accompagnatore + 1 autista per un importo di 56.500 euro + IVA a mezzo, in consegna a ottobre;

n. 1 scuolabus nuovo modello 70C18 FENIKSBUS, Euro 6 diesel - 51 posti + 1 accompagnatore + 1 autista per un importo di 90.500 euro + IVA, in consegna a novembre;

Fornitore Bus Design:

n. 2 Mercedes Sprinter Euro 6 diesel - 32 posti + 1 accompagnatore + 1 autista per un importo di € 59.300 + IVA per ogni mezzo, in consegna a novembre;

n. 1 Mercedes Sprinter Euro 6 diesel - 26 posti + 1 accompagnatore + 1 autista + 1 posto carrozzina disabile per un importo di € 66.800 euro + IVA, in consegna a novembre.

Per il nuovo anno scolastico Tpl Linea è quindi pronta a offrire un servizio di qualità e massima efficienza per il trasporto degli alunni di elementari e medie.

Grazie al rafforzamento del parco mezzi, all’aumento del personale viaggiante e alla qualità dell’offerta per la mobilità di alunni e studenti, erano già saliti a 17 i comuni della provincia di Savona che hanno affidato a Tpl Linea il servizio di trasporto scolastico.

Dopo l’aggiudicazione dell’appalto per Cairo Montenotte e Albissola, entrano nel “circuito” di Tpl Linea anche Pietra Ligure, Cisano sul Neva e Boissano.

“Un investimento davvero importante per il trasporto scolastico, sia in termini di nuovi e moderno mezzi scuolabus, quanto sul fronte del personale, per rispondere all’ampliamento portato avanti dall’azienda sui Comuni che hanno affidato il servizio a Tpl Linea” affermano il presidente di Tpl Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“La programmazione rivolta a un ampliamento e miglioramento del servizio di trasporto scolastico è stata davvero significativa, consentendo a Tpl Linea di avere una posizione di forza anche grazie alla flessibilità rispetto alle singole esigenze dei territori comunali” concludono il presidente Sacone e l'Ad Ferrari Barusso.