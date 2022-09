Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga: Alessandro Venuto è il nuovo comandante (FOTO e VIDEO)

Si è svolta questa mattina, nella cornice di piazza Giornata del Mare all’interno del porto di Loano, la cerimonia di passaggio di consegne del Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga tra il Tenente di Vascello (CP) Corrado Pisani ed il Tenente di Vascello (CP) Alessandro Venuto.



Per l'occasione erano presenti le principali autorità civili e militari del territorio, tra queste il Contrammiraglio Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria; Giulio Piroddi, comandante della Capitaneria di Porto di Savona; il Prefetto Enrico Gulotti, l'assessore regionale Marco Scajola, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il sindaco di Loano Luca Lettieri. Presenti, inoltre, rappresentanze dell'associazione Marinai d'Italia e della locale associazione Alpini.



Il Tenente di Vascello (CP) Corrado Pisani lascia Loano per trasferirsi alla guida del comando di Salerno: "È stata la prima avventura, ma è stata sicuramente e lo sarà la più entusiasmante - ha dichiarato Pisani - sono stati due anni intensi ma difficili, credo che con l'aiuto del mio equipaggio e con lo spirito di sacrificio che mi hanno sempre assicurato, tutte le missioni e tutti gli obiettivi che mi sono stati assegnati sono stati molto più facili di quello che credevo. Il mio primo e più importante ringraziamento va a loro, va al mio personale che ormai da domani saranno dei colleghi e degli amici: è grazie a loro se i risultati che ho ottenuto sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti".

"Il risultato di cui sono più soddisfatto? C'è stato un evento appena ero arrivato: l'incendio e poi l'affondamento del 'Lady Vanilla' - ha proseguito - dopo solo un mese mi ero già reso conto di essere in una realtà virtuosa, una realtà che mi ha assicurato il massimo affiancamento. Il risultato più importante è quello di essere riusciti a gestire quella situazione che in quel momento sembrava drammatica: ne siamo usciti bene. Un altro risultato importante è stato tutto quanto riguardava alcune particolari, difficili e molto lunghe pratiche amministrative relative alla nostra sede che necessitava di alcuni lavori importanti di ristrutturazione. Grazie anche a tutte le persone che hanno collaborato con me sono riuscito ad ottenere questo importante risultato".

In conclusione, un messaggio al suo successore: "Mi sento di dirgli di dare un'attenzione particolare al personale: non sono frasi fatte o parole che devono essere spese solo durante i nostri discorsi di avvicendamento, ma sono parole che veramente sento dal cuore. La nostra risorsa più importante sono veramente loro: quello che raccomandando a lui è l’attenzione al personale, curare la loro personalità e avere rispetto alle loro esigenze. Solo così si riescono ad ottenere dei risultati".

"Le aspettative sono molte alte, il comandante Pisani ha fatto un ottimo lavoro - le prime parole del nuovo comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo - questo incarico rappresenta per me, come per ogni ufficiale, il momento più emozionante e più avvincente della carriera. Lo affronterò con tutto l'ardire che mi appartiene".