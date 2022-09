"Sono qui", la mostra fotografica di Stefania Sordi ad Albisola Superiore

La mostra racconta il risveglio dopo i difficili anni del Covid. Una successione di istanti fotografati in riva al mare in un giorno di fine lockdown, per catturare con l’immagine il passaggio, il movimento, il ritorno timido alla vita. Sullo sfondo il moto incessante del mare, per l’artista metafora dello scorrere del tempo e dell’esistenza.

Nata in un quartiere della periferia romana e vissuta per alcuni anni nella città olandese di Delft, Sordi rivela come per lei la fotografia rappresenti un’ancora di salvezza e come la macchina fotografica si trasformi all’occorrenza in una sorta di medicina da assumere per placare l’inquietudine e il dolore.